Таку інформацію розповів речник угруповання військ "Схід", майор Григорій Шаповал у коментарі 24 Каналу, коментуючи повідомлення американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо можливого захоплення міста.

Що кажуть військові про ситуацію у Покровську?

Григорій Шаповал спростував інформацію стосовно окупації населеного пункту, наразі місто перебуває під контролем Сил оборони. За його словами, протягом минулої доби на цьому напрямку зупинили 57 штурмових дії ворога.

Він уточнив, що протягом минулої доби росіяни на цьому напрямку втратили 122 особи, ще 33 окупанти зазнали поранень. Ворог активізувався для оточення Покровська та Мирнограда, проте Сили оборони цьому протидіють.

Здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога,

– розповів він.

Зазначимо, що згодом в УВ "Схід" уточнили, що з початку цієї доби окупанти щонайменше 36 разів намагалися посунути українських військових із позицій у низці населених пунктів. Станом на 18:00 триває ще 4 атаки.

"Ситуація залишається складною. Ворог здійснює постійний тиск і не полишає спроб охопити наші підрозділи, а також просунутися вглиб Покровсько – Мирноградської агломерації", – ідеться у повідомленні угруповання.

Як ситуацію описували в ISW?