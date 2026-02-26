24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

ЗСУ змінюють лінію фронту перед весняним наступом Росії

Протягом перших трьох тижнів свого контрнаступу на південному сході українські війська зосередилися на терміновому завданні: очистити від російських диверсантів кілометрову "сіру зону", що розділяє українську та російську лінії фронту.

Однак операція вийшла за межі своїх початкових масштабів. Те, що почалося як оборонна зачистка, спровокована блокуванням Starlink викрадених російських супутникових терміналів, перетворюється у найважливіший наземний наступ України за останні місяці.

На критично важливій 30-кілометровій ділянці між контрольованим Україною Покровським у Дніпропетровській області та контрольованим Росією Гуляйполем у ​​Запорізькій області дві потужні українські бойові групи досягли цієї мети.

Тепер українці змінили свою мету. Вони більше не просто атакують диверсантів у сірій зоні – вони просуваються до населених пунктів, які колись міцно контролювали росіяни.

Першим звільнили Тернове. Нещодавно український 425 штурмовий полк розгромив російську 69 бригаду прикриття та відновив повний контроль над селом.

Звільнення Тернового є ознакою того, що український контрнаступ, який розпочався на початку лютого, коли російські війська зазнавали збоїв у зв'язку, є не просто операцією з очищення, щоб вигнати російські війська із сірої зони і зміцнити хитку українську оборону. Ні, українці прагнуть відтіснити росіян на південному сході, вигравши для себе простір і час, щоб ширше змінити поле бою перед ймовірним наступом Росії навесні.

Як українці вдало скористалися хаосом у російській армії

На початку цього місяця Starlink Ілона Маска вивів з ладу викрадені та контрабандою вивезені російські супутникові термінали. Водночас Кремль безрозсудно заблокував військовим доступ до неурядових соціальних мереж, включаючи Telegram, які багато російських військових використовували для зв'язку на передовій.

Ці два кроки призвели до хаосу в російських збройних силах на фронті в Україні. Багато безпілотників не могли літати. Багато штабів не могли координувати свої підрозділи. Штурмові групи губилися і потрапляли в засідки.

Відчувши нагоду, українські збройні сили перейшли в наступ на кількох ключових напрямках. Особливо на південному сході, де Дніпропетровська область стикається із Запорізькою. Ще наприкінці минулого року Сили оборони України, які поступалися за кількістю та озброєнням, відступали в цьому районі. Тепер вони рішуче просуваються вперед.

Зауважте Видавлюють росіян біля Оріхова: полковник запасу розповів, що реально відбувається

Прогрес українців сповільнюється, бо росіяни розгортають більше артилерії, більше безпілотників з оглядом від першої особи (ймовірно, і більше моделей з оптоволоконним зв'язком, що не захищаються від перешкод), та більше повітряних сил, зокрема високоточні плануючі бомби.

Втрати великі з обох сторін. Руйнування є масштабними, оскільки бойові дії загострюються.

Щоб звільнити Тернове, 425 штурмовому полку не залишалося нічого іншого, окрім як завдати йому значної шкоди.

"Закріпившись у північній частині Тернового та обстрілявши практично кожну будівлю в південній половині артилерією і безпілотниками FPV, українські війська просунулися далі на південь і встановили повний контроль над селом", – зазначає AMK Mapping .

Просування українців на схід ускладнить для росіян відновлення просування на захід, коли вони повністю відновлять свої пошкоджені комунікації. "Росія втратила за три тижні щонайменше чотири місяці інфільтрацій далеко за лінією фронту", – пояснює картограф Клеман Молін.

"Це дасть змогу виграти час для покращення оборони Покровського, а також автомагістралі H15, що веде до Запоріжжя. Україна вже будує кілька нових оборонних ліній, – додав Молін.