Старий міжнародний порядок трансформується

Три фактори визначають цю трансформацію. По-перше, світ перейшов від пасивного суперництва до активного протистояння. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке повернуло війну на європейський континент, та її координація з іншими авторитарними режимами поставили під сумнів усталені уявлення щодо стримування та стабільності.

Китай використовує військовий примус, економічний вплив та кібероперації для зміни Індо-Тихоокеанського регіону. Тим часом відносини між США та деякими традиційними союзниками переживають турбулентність, що спонукало багатьох із цих союзників збільшити свої витрати на оборону, а деяких – переглянути усталені уявлення.

Водночас штучний інтелект починає трансформувати економіку, суспільства та національну безпеку, обіцяючи вирішальні економічні та стратегічні переваги країнам, які застосовують його найефективніше. А війна стає дедалі більше орієнтованою на дані та визначається швидкістю, точністю та гнучкістю мережевих систем. Зараз саме адаптивність, а не груба сила, пропонують гравцям найбільшу стратегічну перевагу.

Як країни реагують на глобальні виклики

Замість того, щоб чіплятися за старі системи та світогляди на шкоду своїй здатності формувати ландшафт безпеки, країни повинні визнати зміни – і відповідно до них готуватися. На щастя, демократії в Європі та Азії нещодавно почали це робити.

Протягом останніх кількох років ці країни дедалі більше відмовляються від самовдоволення, спричиненого мирними дивідендами після холодної війни, і натомість оновлюють свої стратегії безпеки та розширюють оборонні бюджети.

Визнавши поворотний момент у 2022 році, Німеччина створила спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро. До 2024 року військові витрати досягли 88,5 мільярда доларів, що вперше після возз'єднання зробило Німеччину лідером з оборонних витрат у Центральній та Західній Європі та четвертою країною у світі.

Польща, зі свого боку, розбудовує одні з найбільших і найсучасніших сухопутних військ у Європі та планує збільшити витрати на оборону до 4,7% ВВП цього року.

За межами Європи, Японія зобов'язалася подвоїти свої оборонні витрати цього року та набути можливостей контрударів, які донедавна були б політично немислимими. Австралія реструктуризує свою оборонну позицію, щоб зробити акцент на можливостях ударів на великій відстані, підводних операціях та передовій промисловій співпраці зі стратегічними партнерами AUKUS (Великою Британією та США).

Ці ініціативи та інвестиції відображають розуміння, що стримування необхідно нарощувати та підтримувати, а надійна військова міць є передумовою стабільності та свободи. Але не всі витрати на оборону однакові, часто їх використовують не стільки для посилення військового потенціалу, скільки для підтримки вітчизняного виробництва та зайнятості.

Наприклад, плани Бельгії та Нідерландів щодо перетворення закритих автомобільних заводів на військові виробничі об'єкти надають пріоритет зайнятості, а не операційній значимості. Так само французькі та італійські компанії, які рекламують свої інвестиції у військово-морське суднобудування, схоже, зосереджені як на створенні робочих місць та промислових перевагах, так і на підвищенні ефективності ведення війни.

Як створити ефективні армії?

Не менш тривожним є те, що європейські уряди прагнули перекласифікувати інвестиції в інфраструктуру НАТО та навіть відновлювану енергетику як витрати на оборону, стверджуючи, що прогрес у цих сферах підвищує стійкість. Але в той час, коли авторитарні держави модернізують свої збройні сили та демонструють дедалі більшу готовність примушувати, залякувати та погрожувати іншим, оборонні бюджети повинні служити одній меті: створювати максимально смертоносні, потужні та боєздатні армії.

Такі армії не можуть бути прив'язані до систем, підходів та структур сил 20-го століття, зокрема великих платформ з повільними циклами закупівель та концепції масового використання, характерним для індустріальної епохи. Так само, як корпорації, що зіштовхуються з викликами інноваційних стартапів, повинні адаптуватися або зникнути, армії повинні постійно оновлюватися, щоб зберегти свою якісну перевагу.

Мовиться не про відмову від старого – застарілі системи все ще відіграють важливу роль, – а про швидке вдосконалення нового. Це означає схвалення нових способів роботи та інвестування в технології, з метою розробки та вдосконалення зброї ї можливостей, які можуть виграти війни майбутнього.

Не можна втрачати час: в епоху, яка визначається швидкістю, адаптацією та інноваціями, найбільшим ризиком є не зрив, а затримка.

Уряди демократичних країн усвідомлюють, що повинні готуватися до нової ери, яка характеризується підвищеними ризиками для безпеки. У цей рідкісний момент політичної узгодженості, стратегічної ясності та спільної мети США та їхні союзники мають вирішальну можливість закласти основу для безпечного та стабільного світу – починання, яке виграло б від більшої єдності, ніж та, що існує сьогодні. Якщо вони змарнують цю можливість, то швидко втратять позиції проти супротивників, які готуються до війн завтрашнього дня.