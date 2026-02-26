Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що, малоймовірно, що окупанти реалізують свої наміри. Адже усі заяви про нескінченний ресурс "живого м'яса" в країні-агресорці – вигадки.

Чи можуть росіяни виконати плани на фронті до травня?

За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни можуть марити про будь-що. Однак захопити всю Донеччину чи то до квітня, чи навіть до початку літа їм точно не вдасться.

Сазонов пояснив, що Україна контролює головну агломерацію в Донецькій області. До неї входять Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Ці міста "розтягнені" з півночі на південь.

Цікаво! Підполковник начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець зазначив, що весна є одним з найгірших періодів для окупантів, адже у ворога починаються проблеми із логістикою. Саме через це, за його переконанням, російська армія не зможе розвивати наступ.

Які міста хочуть захопити окупанти: дивіться на карті

Росіяни ще рік тому мали дедлайн захопити Костянтинівку. Однак вони не можуть зробити це досі. Вони ідуть по околицях, інфільтруються малими групами на південь від міста. І все. Вони не контролюють повністю навіть маленьке місто Часів Яр,

– зауважив він.

Ворог також довгий час намагається вийти на трасу Чугуїв – Слов'янськ. Однак росіяни захопили лише маленьке село Дронівка і на ньому зупинились. Окупанти просувались і на Слов'янськ, але зі швидкістю до кілометра за тиждень, зазнаючи великих втрат.

"Біля траси вони захопили маленьку "пляму". Росіяни рухаються до агломерації погано і дуже повільно. Питання в резервах – їх у Росії немає. Вони набирають менше, ніж втрачають", – зауважив він.

Окупанти могли б перекинути сили з Покровська, Мирнограда та Запоріжжя, але в такому випадку українські захисники могли б здійснювати контрнаступальні операції.

Військовослужбовець ЗСУ додав, що серед масштабних планів росіян на 2026 рік – захоплення Миколаєва, Херсона та Одеси. Однак це нереальні цілі. Ворог може вигадувати про стратегічні просування на фронті, але на практиці їх немає.

Що ще відомо про плани ворога на фронті?