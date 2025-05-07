Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Григорьевой на конференции "Война женского рода" от hromadske.

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Тема привлечения женщин в армию в Украине является непопулярной

Оксана Григорьева отметила, что еще с 2014 года нужно было популяризировать службу женщин в армии и брать их на срочную службу. Эта тема не была затронута, что по мнению советника, было ошибкой.

Мы потеряли то, что не "пушили" тему, чтобы женщины приобщались к строевой службе в армии. Если бы мы тогда начали эту тему "пушить", то, возможно, она бы не была такой болезненной сегодня,

– сказала Григорьева.

В прошлом году в Украине можно было использовать норвежский пример и разрешить добровольное обучение женщин на срочной службе. Зато мотивированные женщины, которых не так много, присоединялись к армии самостоятельно в 2014 году и идут сейчас.

Честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами,

– отметила советник.

Оксана Григорьева заверила, что украинское общество сейчас действительно не готово к принудительной мобилизации женщин. Однако она видит смысл в срочной службе для представителей "прекрасного пола".

По данным Министерства обороны Украины, в ВСУ служат более 70 000 женщин. Большинство из них пришли в армию после 2022 года. Женщины занимают различные боевые и гражданские должности, а более 5500 военнослужащих служат на "нуле". Минобороны имеет целью внедрить политику гендерного равенства и сделать равные возможности для женщин в армии.