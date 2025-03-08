Всего в армии служит более 70 00 женщин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Сколько женщин в Вооруженных силах Украины

По состоянию на 1 января 2025 года в Вооруженных силах Украины проходят службу более 70 тысяч женщин, сообщило Министерство обороны по случаю Международного женского дня. Это на 20% больше, чем в 2022 году.

"Женщины в армии ежедневно демонстрируют стойкость и профессионализм. Мы должны обеспечить для них равные возможности и условия службы. Поэтому Минобороны продолжает активно внедрять политику гендерного равенства в армии, в частности: обеспечивает равные возможности для карьерного роста, создает специальные программы, развивает международное партнерство – Канада, Великобритания, Швеция, НАТО", – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

На передовой сейчас находятся более 5 500 военнослужащих. В целом 20 000 занимают боевые должности.

За время войны получили статус участниц боевых действий более 20 тысяч женщин-военнослужащих. Отмечены государственными наградами – почти полторы тысячи. Пять женщин-военных удостоены высшего звания, Герой Украины. Из них трое – посмертно,

– подчеркнул Мельник.