Она отмечает, что в армии дискриминации женщин даже меньше, чем в гражданской жизни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Алины Михайловой в Instagram.

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Михайлова рассказала о дискриминации женщин-военных

Михайлова в своем посте 8 марта отметила, что основная гендерная дискриминация ждет не в армии, а в гражданской жизни.

"Военная? Да какая ты военная?" - эти слова она слышала не раз. По ее словам, в армии уважение получают навыками и опытом, но в тылу общество нередко сомневается, что военный может выглядеть ухоженно, носить красивую одежду и иметь комфортную жизнь. Некоторые люди до сих пор считают, что настоящий военный – это "обязательно короткая стрижка, отсутствие макияжа, мешковатая одежда, это непременно человек, что ездит на разваленном УАЗике и выглядит, как персонаж из фильма о Второй мировой".

Но реальность другая. Военные могут носить дорогую одежду, ездить на хороших авто. Могут быть ухоженными и стильными. И главное – они имеют право на это так же как и все остальные,

– написала военная.

Офицера ВСУ также возмущает, что некоторые люди в тылу не проявляют должного уважения к защитникам и защитницам Украины, и в своем поведении руководствуются недопустимыми шаблонами.

Михайлова поделилась случаем, когда в ресторане сделала замечание посетителям, которые обсуждали "дружбу с Россией". В ответ услышала: "Да я что-то сомневаюсь, что ты военная, посмотри на себя". Ее муж, также военный, поинтересовался, нужны ли им доказательства, однако доказывать ничего не стали.

"Это сообщение не о том случае. А об общем отношении. О женщинах, которые, рискуя жизнью, проходят через ад войны, а в результате слышат: "Да какая ты военная?". О мужчинах, которые оставили свои комфортные жизни ради окопов, а их воспринимают как "бомжей“, если они не соответствуют чьим-то стереотипам. Я выхожу в город когда в отпуске или командировке в юбке, с укладкой и макияжем, потому что хочу вспомнить, что я так хочу. У меня красивые волосы, красивые ноги, я имею право чувствовать себя привлекательной. И ни один завистливый человек не сможет меня этого лишить. Поэтому если кто-то до сих пор считает, что военный должен выглядеть определенным образом под ваши шаблоны – идите на**й. Если у вас не хватило силы воли оставить свою удобную жизнь ради окопов Покровска, цыганских домов Барвенково или лачуг Камышевахи – просто молчите", – написала Алина Михайлова.