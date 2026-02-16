укррус
24 Канал Новини України "Обмежено придатні" обовʼязково повинні зробити це до травня: роз'яснення ТЦК та СП
Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Військовозобов’язані зі статусом "обмежено придатний" повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до травня, щоб уточнити придатність до служби.
  • Невиконання вимоги щодо повторного проходження ВЛК у встановлений термін може мати правові наслідки.
"Обмежено придатні" мають пройти ВЛК до травня
"Обмежено придатні" мають пройти ВЛК до травня / Колаж 24 Каналу (Фото Getty Images)

Військовозобов’язані українці зі статусом "обмежено придатний" повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до травня. Це необхідно для уточнення стану здоров’я та визначення актуальної придатності до військової служби.

В Івано-Франківському ТЦК та САП пояснили порядок дій та наголосили на важливості дотримання термінів.

Як пройти повторний медогляд?

У ТЦК пояснюють, що повторний медогляд є обов’язковим, адже попередня категорія "обмежено придатний" втратила чинність після змін у законодавстві. Відтак громадяни мають отримати нове рішення ВЛК – "придатний" або "непридатний" до служби.

Щоб пройти комісію, військовозобов’язаним потрібно з’явитися до свого ТЦК та СП, отримати направлення на ВЛК і пройти медичний огляд у визначених лікарів. Після цього комісія ухвалює остаточне рішення щодо придатності.

У територіальних центрах також наголошують: невиконання вимоги щодо повторного проходження ВЛК у встановлений термін може мати правові наслідки. Тому громадянам рекомендують не відкладати процедуру та завчасно оновити свої військово-облікові дані.

Що ще слід знати про мобілізацію в Україні?

  • Батьки трьох та більше дітей можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо накопичується заборгованість зі сплати аліментів. Критичним вважається борг, який перевищує суму обов’язкових платежів за три місяці, адже в такому випадку підстави для відстрочки можуть переглянути.

  • Щоб підтвердити право на відстрочку, необхідно надати пакет документів. Зазвичай до нього входять свідоцтва про народження дітей та офіційне підтвердження відсутності заборгованості зі сплати аліментів.