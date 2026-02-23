Командир подразделения назвал тех, кто против ТЦК – врагами Украины. Соответствующее заявление распространил Киевский областной ТЦК и СП.
Что сказал "Боргезе" о мобилизации в Украине?
Военный с позывным "Боргезе" заявил, что в прифронтовой зоне его подразделение якобы проводило мероприятия по выявлению лиц, которых он назвал "уклонистами".
Отдельно он высказался в отношении граждан, которые критикуют мобилизацию или деятельность ТЦК, назвав их "врагами Украины". Военный отметил, что возможность для критиков ТЦК публично высказываться и выступать, по его мнению, обусловлена уверенностью государственного аппарата, силовых структур и армии в собственных силах. Он добавил, что это якобы позволяет обществу "играть в демократию".
В заметке ТЦК также утверждается, что в случае "критического момента" вопрос мобилизации могут выполнять боевые батальоны Вооруженные силы Украины.
Как проходит мобилизация в 2026 году?
В Верховной Раде обсуждают законопроект об усилении ответственности для уклонистов и военных, которые оставили часть без разрешения, с возможностью рассмотрения в марте. Предложения включают запрет выезда за границу, ограничение управления транспортом, арест имущества, штрафы, общественно полезные работы и возможность уголовной ответственности за злостное уклонение.
Минобороны рассматривает реформу ТЦК и изменение подходов к мобилизации из-за потери доверия из-за скандалов и обвинений в коррупции. Капитан ВСУ Даниил Яковлев отметил, что часть решений может вызвать неоднозначную реакцию, но способна существенно изменить ситуацию.
Добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключить однолетний контракт в ВСУ, но это исключительно добровольная инициатива. Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки при условии службы в боевых частях или выполнения боевых или специальных задач.