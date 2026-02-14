Об этом сообщает "РБК-Украина". На обсуждение изменения вынесут в феврале-марте.

Что изменится в мобилизации в Украине?

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что минимизация конфликтов – главная задача, которую поставил Зеленский перед новым министром Федоровым.

Проблема конфликтов с ТЦК – это по большому счету очень маленькое количество от общего количества коммуникаций между ТЦК и СП и военнообязанными. Но учитывая их сенситивность и резонансность они приобретают очень широкую огласку,

– сказал он.

Вениславский подчеркнул: Россия использует любые конфликты, чтобы усиливать информационную составляющую в гибридной войне. Для этого враг использует свои ресурсы и своих агентов влияния.

Поэтому ключевая задача – "сделать так, чтобы военные, представители ТЦК, которые в 90% являются ветеранами войны, имели большую выдержку с точки зрения реакции на провокации, которые часто сопровождают такие конфликты".

Это вопрос кадрового обеспечения ТЦК и СП, и над этим работает Генеральный штаб, чтобы делегировать максимально выдержанных офицеров, военнослужащих именно для такой работы – очень сложной и психологически тяжелой. И, бесспорно, это разъяснительная работа о недопустимости любых нарушений права человека во время деятельности ТЦК и СП,

– отметил депутат.

Он отметил, что нет готового рецепта, как исключить конфликты. Государство понимает проблемы и постоянно над ними работает. Чиновники надеются, что максимальное привлечение граждан Украины к контракту позволит минимизировать количество мобилизованных. И, конце концов, "сместить акценты в мобилизационных мероприятиях".

Сейчас Министерство обороны нарабатывает соответствующие изменения, которые были анонсированы. Поскольку заключение контрактов будет сопровождаться значительными ежегодными выплатами, то работают различные министерства. В частности, министерство финансов.

По прогнозам, в феврале-марте новации вынесут "для широкого обсуждения, для коммуникации, для принятия в парламенте".

Как свидетельствуют опросы, очень большое количество мобилизованных готовы подписать контракт сроком от двух до пяти лет для того, чтобы иметь с одной стороны прогнозируемые сроки прохождения военной службы, финансовые стимулы, а с другой – более существенную правовую защиту, который предусматривает именно контрактная форма несения военной службы,

– подчеркнул Вениславский.

