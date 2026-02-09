Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Что известно о нарушении прав военнообязанных?
Дмитрий Лубинец заявил, что в 2025 году были зафиксированы массовые случаи, когда военнослужащие ТЦК и СП прикрывали лицо во время мобилизационных мероприятий. По мнению омбудсмена, такие действия противоречат уставам и действующему законодательству.
Он пояснил, что в таких случаях невозможно установить личность должностного лица в случае возможных нарушений.
Кроме того, Лубинец сообщил о неоднократных случаях проверок документов, ограничения свободы или так называемых задержаний людей группами оповещения ТЦК без присутствия полиции.
Я всегда подчеркиваю, что это – прямое нарушение прав граждан Украины, потому что согласно действующему законодательству проверять документы должны исключительно органы правопорядка. Это прописано в Конституции, в действующем законодательстве,
– добавил омбудсмен.
Недавние конфликты с участием ТЦК
В Черновцах мужчина пытался убежать во время проверки документов и ранил военного острым предметом. В ответ военнослужащий выстрелил из травматического оружия. Нападавшего задержала полиция.
Другой случай произошел на Днепропетровщине. Там задержали трех работников ТЦК, которых подозревают в убийстве мужчины. По данным следствия, он умер из-за травмы головы.
До этого в Харькове мужчина во время проверки документов ранил ножом двух военных ТЦК. Злоумышленнику объявили подозрение.