Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про порушення прав військовозобов'язаних?

Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році були зафіксувалі масові випадки, коли військовослужбовці ТЦК та СП прикривали обличчя під час мобілізаційних заходів. На думку омбудсмена, такі дії суперечать статутам і чинному законодавству.

Він пояснив, що у таких випадках неможливо встановити особу посадовця у разі можливих порушень.

Крім того, Лубінець повідомив про неодноразові випадки перевірок документів, обмеження волі або так званих затримань людей групами оповіщення ТЦК без присутності поліції.

Я завжди наголошую, що це – пряме порушення прав громадян України, бо згідно з діючим законодавством перевіряти документи мають виключно органи правопорядку. Це прописано в Конституції, в діючому законодавстві,

– додав омбудсмен.

