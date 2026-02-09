Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Що відомо про порушення прав військовозобов'язаних?
Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році були зафіксувалі масові випадки, коли військовослужбовці ТЦК та СП прикривали обличчя під час мобілізаційних заходів. На думку омбудсмена, такі дії суперечать статутам і чинному законодавству.
Він пояснив, що у таких випадках неможливо встановити особу посадовця у разі можливих порушень.
Крім того, Лубінець повідомив про неодноразові випадки перевірок документів, обмеження волі або так званих затримань людей групами оповіщення ТЦК без присутності поліції.
Я завжди наголошую, що це – пряме порушення прав громадян України, бо згідно з діючим законодавством перевіряти документи мають виключно органи правопорядку. Це прописано в Конституції, в діючому законодавстві,
– додав омбудсмен.
Нещодавні конфлікти за участі ТЦК
У Чернівцях чоловік намагався втекти під час перевірки документів та поранив військового гострим предметом. У відповідь військовослужбовець вистрілив із травматичної зброї. Нападника затримала поліція.
Інший випадок стався на Дніпропетровщині. Там затримали трьох працівників ТЦК, яких підозрюють у вбивстві чоловіка. За даними слідства, він помер через травму голови.
До цього у Харкові чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох військових ТЦК. Зловмиснику оголосили підозру.