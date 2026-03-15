О разнице между форматами службы рассказали в Министерстве обороны Украины.

Какие преимущества имеет служба по контракту?

По словам Минобороны, рекрутинг позволяет кандидату самостоятельно выбрать форму службы.

Хотя добровольная мобилизация предусматривает несколько быстрее и гибче оформления, контракт обеспечивает высокие юридические гарантии по сохранению должности и предоставляет ряд дополнительных стимулов.

В частности, контракт имеет гибкие сроки: его заключают на период от одного до десяти лет или до объявления демобилизации. Для молодежи также предусмотрена специальная программа Контракт 18 – 24, которая позволяет заключить контракт сроком на 1 или 2 года.

Кроме этого, однолетний контракт также доступен для специалистов медицинского и психологического профилей, а также для граждан в возрасте от 60 лет.

В Минобороны отметили, что военнослужащие на контрактной службе получают ряд преимуществ:

гарантия должности: в течение первых шести месяцев гарантируется работа на выбранной должности в подразделении на основании рекомендательного письма командира;



финансовая мотивация: за заключение первого срочного контракта предусмотрена единовременная денежная выплата. В 2026 году суммы составляют: 26 624 грн (рядовой состав), 29 952 грн (сержантский и старшинский состав) и 33 280 грн (офицерский состав);



жилищные программы: контрактники могут воспользоваться льготной государственной ипотекой по программе "еОселя";



отсрочка: для молодежи от 18 до 25 лет контракт гарантирует отсрочку от мобилизации на один год после окончания срока службы.



полный соцпакет: все стандартные социальные гарантии военнослужащего.

