О разнице между форматами службы рассказали в Министерстве обороны Украины.
Читайте также Пришел в ЦПАУ продлить отсрочку и оказался мобилизованным: суд признал это незаконным
Какие преимущества имеет служба по контракту?
По словам Минобороны, рекрутинг позволяет кандидату самостоятельно выбрать форму службы.
Хотя добровольная мобилизация предусматривает несколько быстрее и гибче оформления, контракт обеспечивает высокие юридические гарантии по сохранению должности и предоставляет ряд дополнительных стимулов.
В частности, контракт имеет гибкие сроки: его заключают на период от одного до десяти лет или до объявления демобилизации. Для молодежи также предусмотрена специальная программа Контракт 18 – 24, которая позволяет заключить контракт сроком на 1 или 2 года.
Кроме этого, однолетний контракт также доступен для специалистов медицинского и психологического профилей, а также для граждан в возрасте от 60 лет.
В Минобороны отметили, что военнослужащие на контрактной службе получают ряд преимуществ:
- гарантия должности: в течение первых шести месяцев гарантируется работа на выбранной должности в подразделении на основании рекомендательного письма командира;
- финансовая мотивация: за заключение первого срочного контракта предусмотрена единовременная денежная выплата. В 2026 году суммы составляют: 26 624 грн (рядовой состав), 29 952 грн (сержантский и старшинский состав) и 33 280 грн (офицерский состав);
- жилищные программы: контрактники могут воспользоваться льготной государственной ипотекой по программе "еОселя";
- отсрочка: для молодежи от 18 до 25 лет контракт гарантирует отсрочку от мобилизации на один год после окончания срока службы.
- полный соцпакет: все стандартные социальные гарантии военнослужащего.
В Украине обновили правила бронирования
Правительство обновило правила бронирования работников для предприятий оборонного сектора и компаний, которые являются критически важными для обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Согласно сообщению, теперь специалисты могут начинать работу даже тогда, когда их статус в военном учете еще не полностью урегулирован. В таком случае предприятие может оформить временное бронирование работника.
Бронирование предоставляется на срок до 45 дней, что позволяет компаниям не прерывать работу важных специалистов.