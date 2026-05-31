Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери врага на 31 мая 2026 года?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

  • личного состава – около 1 364 060 (+1 560) человек;
  • танков – 11 962 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 657 (+14);
  • артиллерийских систем – 42 987 (+57);
  • РСЗВ – 1 819 (+6);
  • средств ПВО – 1 399 (+1);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 320 327 (+1 894);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 519 (+19);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 101 237 (+524);
  • специальной техники – 4 234 (+3);
  • крылатых ракет – 4 693 (+0).

Потери врага на 31 мая 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 30 мая стало известно, что Силы беспилотных систем поразили в российском Таганроге 2 самолета Ту-142. Также в окрестностях этого населенного пункта на пусковой позиции было уничтожено ОТРК "Искандер".