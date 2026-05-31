Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери врага на 31 мая 2026 года?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 364 060 (+1 560) человек;

танков – 11 962 (+2);

боевых бронированных машин – 24 657 (+14);

артиллерийских систем – 42 987 (+57);

РСЗВ – 1 819 (+6);

средств ПВО – 1 399 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 320 327 (+1 894);

наземных робототехнических комплексов – 1 519 (+19);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 101 237 (+524);

специальной техники – 4 234 (+3);

крылатых ракет – 4 693 (+0).



Потери врага на 31 мая 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 30 мая стало известно, что Силы беспилотных систем поразили в российском Таганроге 2 самолета Ту-142. Также в окрестностях этого населенного пункта на пусковой позиции было уничтожено ОТРК "Искандер".