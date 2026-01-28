Загальні втрати ворога склали 1 236 570. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Сумарні втрати українських та російських військ у війні наближаються до 2 мільйонів, – NYT
Яких втрат зазнала Росія станом на 28 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб;
- танків – 11 609 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 958 (+4);
- артилерійських систем – 36 713 (+22);
- РСЗВ – 1629 (+1);
- засобів ППО – 1286 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1012);
- крилатих ракет – 4205 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 102 (+77);
- спеціальної техніки – 4053 (+2).
Втрати росіян на 28 січня / Інфографіка Генштабу
Останні новини про втрати ворога
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у війні проти України Росія за місяць втратила вдвічі більше людей, аніж Радянський Союз під час війні в Афганістані. Так за грудень вбитими та пораненими були 35 тисяч окупантів, за що глава держави подякував військовим.
Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на окупованій території Криму. Відомо, що цей ЗРК належить що всепогодних бойових систем та може працювати у різних умовах.