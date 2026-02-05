Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що примусити Росію до миру можна лише через суттєве підвищення ціни війни, а не через переговори про передачу територій.

Чому домовлятися з Росією в нинішньому форматі неможливо?

Важливо! Зеленський анонсував нову зустріч делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі й наголосив, що миру наразі не досягнуто.

За словами Подоляка, позиція президента України правильна, оскільки перед завершенням війни необхідно чітко визначити сценарій подальших подій і юридично зафіксувати гарантії безпеки.

Немає сенсу підписувати угоду, яку Росія порушить одразу після підписання, без розуміння механізмів стримування майбутньої агресії.

Домовитись з Росією з урахуванням формату її поведінки сьогодні неможливо. Її можна лише примусити до чогось. Ціна війни має бути набагато вище. Росія хоче отримати території, навіть ті, які не завоювала. Питання в тому, як ми можемо віддати території Росії? Як це – взяти, передати територію, передати людей, передати їхні будинки? Це неможливо,

– сказав Подоляк.

Україна не може поки що повністю звільнити свою територію військовим шляхом, тому можлива лінія розмежування та замороження конфлікту з подальшими переговорами.

Однак юридична передача територій Росії неможлива, оскільки це вимагало б перепису міжнародного права та Конституції України. Щодо гарантій безпеки, необхідно продовжувати наполегливо працювати зі США та Європою для досягнення консенсусу.

"Консенсус абсолютно можливий. Щодо заморозки чи зупинки активної фази війни – це можливо тільки через дипломатію, яка паралельно працює з інструментами примусу Росії. Без примусу Росії, без суттєвого підняття ціни війни для неї нічого не буде", – наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Експерт Олександр Краєв зазначає, що переговори в Абу-Дабі наразі перебувають на початковому етапі, коли сторони ще не готові ухвалювати політичні рішення. Попри значну увагу західних медіа до цього процесу, простір для реальних домовленостей залишається вкрай обмеженим. Тому йдеться не про завершення війни чи масштабні компроміси, а радше про кроки, спрямовані на збереження самого переговорного формату.

