24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где сейчас летят дроны?
23:08, 5 ноября
БпЛА из Брянской области на север Черниговщины!
23:07, 5 ноября
- Несколько групп БпЛА на севере и в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Каменское.
- БпЛА на севере Донецкой области курсом на Краматорск.
- БпЛА на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину.
- Несколько БпЛА на западе и юге Харьковщины курсом на юг.
- БпЛА на Киевщине, южнее Борисполя курсом на Обухов.
22:40, 5 ноября
БпЛА с юга Черниговщины на Киевщину!
22:39, 5 ноября
Группа БпЛА с юга на север Запорожской области!
22:23, 5 ноября
- БпЛА на севере Запорожской области курсом на Томаковку.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
- Несколько групп БпЛА на севере, в центре и юге Харьковщины!
- Несколько групп БпЛА на востоке Полтавщины курсом на Полтаву, Карловку.
- Несколько БпЛА на севере Черниговщины курсом на Нежин, Седнев.
21:43, 5 ноября
Вблизи побережья Одесской области – вражеский разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для сбивания.
21:30, 5 ноября
Группа БпЛА из Белгородской области на северо-восток Харьковщины!
21:10, 5 ноября
БпЛА с юга курсом на Запорожье!
21:08, 5 ноября
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Чаплино.
- БпЛА на севере Донетчины курсом на Доброполье.
- БпЛА на юге Харьковщины курсом Изюм, Лозовую.
- Несколько групп БпЛА на севере и в центре Харьковщины курсом на юг.
- Несколько БпЛА на востоке Полтавщины курсом на Карловку.
- Несколько групп БпЛА на востоке и юге Сумщины курсом на Ахтырку, Лебедин.
- БпЛА на севере Черниговщины курсом на восток.
20:15, 5 ноября
- БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины курсом на юг.
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую, Краснопавловку.
- БпЛА в районе Чугуева курсом на запад.
- Несколько групп БпЛА на в центре и на юге Сумщины курсом на юг.
- Несколько БпЛА на севере Черниговщины курсом на Седнев, Мену.
19:33, 5 ноября
Группа БпЛА из Белгородской области на север Харьковщины.
18:47, 5 ноября
Несколько новых групп БпЛА движутся на север Сумщины и Черниговщины.
17:52, 5 ноября
- Несколько БпЛА на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину.
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на юг.
- БпЛА на юге Сумщины курсом на Кириковку.
- Несколько БпЛА на севере Черниговщины курсом на Городню, Седнев.
17:11, 5 ноября
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.
- Несколько БпЛА на севере Черниговщины курсом на Чернигов.
16:22, 5 ноября
- Вражеские БпЛА вблизи побережья Одесской области курсом на Затоку!
- БпЛА на севере Донетчины, на северо-востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на север.
- Несколько БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков, Старый Салтов.
- БпЛА в центре Сумщины курсом на юго-запад.
- БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.
16:07, 5 ноября
БпЛА из Брянской области на север Черниговщины!