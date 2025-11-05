24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Де зараз летять дрони?

23:08, 5 листопада

БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини!

23:07, 5 листопада

  • Кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Кам'янське.
  • БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ.
  • БпЛА на сході Полтавщини курсом на Харківщину.
  • Кілька БпЛА на заході та півдні Харківщини курсом на південь.
  • БпЛА на Київщині, південніше Борисполя курсом на Обухів.
22:40, 5 листопада

БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину!

22:39, 5 листопада

Група БпЛА з півдня на північ Запорізької області!

22:23, 5 листопада

  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Томаківку.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • Кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Харківщини!
  • Кілька груп БпЛА на сході Полтавщини курсом на Полтаву, Карлівку.
  • Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ніжин, Седнів.
21:43, 5 листопада

Поблизу узбережжя Одещини – ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для збиття.

21:30, 5 листопада

Група БпЛА з Бєлгородської області на північний схід Харківщини!

21:10, 5 листопада

БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя!

21:08, 5 листопада

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Чаплине.
  • БпЛА на півночі Донеччини курсом на Добропілля.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом Ізюм, Лозову.
  • Кілька груп БпЛА на півночі та у центрі Харківщини курсом на південь.
  • Кілька БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.
  • Кілька груп БпЛА на сході та півдні Сумщини курсом на Охтирку, Лебедин.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.
20:15, 5 листопада

  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на південь.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову, Краснопавлівку.
  • БпЛА в районі Чугуєва курсом захід.
  • Кілька груп БпЛА на у центрі та на півдні Сумщини курсом на південь.
  • Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Седнів, Мену.
19:33, 5 листопада

Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини.

18:47, 5 листопада

Кілька нових груп БпЛА рухаються на північ Сумщини та Чернігівщини.

17:52, 5 листопада

  • Кілька БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на південь.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Кириківку.
  • Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Городню, Седнів.
17:11, 5 листопада

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
  • Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів.
16:22, 5 листопада

  • Ворожі БпЛА поблизу узбережжя Одещини курсом на Затоку!
  • БпЛА на півночі Донеччини, на північному сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
  • Кілька БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Старий Салтів.
  • БпЛА у центрі Сумщини курсом на південний захід.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
16:07, 5 листопада

БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини!