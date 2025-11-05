24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз летять дрони?
23:08, 5 листопада
БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини!
23:07, 5 листопада
- Кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Кам'янське.
- БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ.
- БпЛА на сході Полтавщини курсом на Харківщину.
- Кілька БпЛА на заході та півдні Харківщини курсом на південь.
- БпЛА на Київщині, південніше Борисполя курсом на Обухів.
22:40, 5 листопада
БпЛА з півдня Чернігівщини на Київщину!
22:39, 5 листопада
Група БпЛА з півдня на північ Запорізької області!
22:23, 5 листопада
- БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Томаківку.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
- Кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Харківщини!
- Кілька груп БпЛА на сході Полтавщини курсом на Полтаву, Карлівку.
- Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ніжин, Седнів.
21:43, 5 листопада
Поблизу узбережжя Одещини – ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для збиття.
21:30, 5 листопада
Група БпЛА з Бєлгородської області на північний схід Харківщини!
21:10, 5 листопада
БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя!
21:08, 5 листопада
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Чаплине.
- БпЛА на півночі Донеччини курсом на Добропілля.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом Ізюм, Лозову.
- Кілька груп БпЛА на півночі та у центрі Харківщини курсом на південь.
- Кілька БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.
- Кілька груп БпЛА на сході та півдні Сумщини курсом на Охтирку, Лебедин.
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на схід.
20:15, 5 листопада
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на південь.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову, Краснопавлівку.
- БпЛА в районі Чугуєва курсом захід.
- Кілька груп БпЛА на у центрі та на півдні Сумщини курсом на південь.
- Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Седнів, Мену.
19:33, 5 листопада
Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини.
18:47, 5 листопада
Кілька нових груп БпЛА рухаються на північ Сумщини та Чернігівщини.
17:52, 5 листопада
- Кілька БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на південь.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Кириківку.
- Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Городню, Седнів.
17:11, 5 листопада
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
- Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів.
16:22, 5 листопада
- Ворожі БпЛА поблизу узбережжя Одещини курсом на Затоку!
- БпЛА на півночі Донеччини, на північному сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
- Кілька БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Старий Салтів.
- БпЛА у центрі Сумщини курсом на південний захід.
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
16:07, 5 листопада
БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини!