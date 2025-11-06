Про це пише 24 Канал з посиланням на Владислава Гайваненка, очільника Дніпропетровської ОДА.

Які наслідки атаки на Кам'янське?

Вночі 6 листопада ворожі сили Кремля масовано атакували Кам'янське безпілотниками.

Станом на ранок відомо, що постраждали 8 людей.

У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки,

– інформували в ОВА.

Внаслідок атаки також пошкоджені авто. Крім цього, понівечені інфраструктура та транспортне підприємство.

Наслідки ворожих атак / Фото глави ОВА