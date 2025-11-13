Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Черкассах?

Воздушную тревогу на территории Черкасской области начали объявлять с ориентировочно 22:30. Воздушные силы тогда сообщали о новой группе БпЛА на северо-востоке региона, которая двигалась в юго-западном направлении.

Впоследствии сообщали и о дронах на юго-востоке области. Уже в 23:06 появилась информация о беспилотнике, который двигался в направлении областного центра с юго-запада. Вскоре после этого в регионе было громко.

В Черкассах и в окрестностях города работает ППО, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

