О них информирует Киевская ОВА. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.
Какие последствия атаки с воздуха на Киевскую область 14 ноября?
Ночью 14 ноября российская армия массированно ударила по Украине с воздуха. Основной целью был Киев, летели БпЛА, крылатые ракеты и баллистика, даже "Кинжалы".
Киевская область также попала под удар, как сообщили в областной военной администрации. В прицеле врага были объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. Относительно последствий:
- В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. В Белоцерковском районе – возгорание складских помещений.
- В Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах возникли пожары частных домов.
- В Обуховском районе загорелся автомобиль.
Где еще были взрывы во время массированной атаки?
- Киев подвергся комбинированной атаке дронов и различных ракет, в результате чего пострадали жилые дома и возникли пожары.
- Есть пострадавшие, госпитализированы, также пишут о перебоях со светом в городе.
- Также в Черкасской области сообщали о работе ПВО, в частности в самих Черкассах и в окрестностях.