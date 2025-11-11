Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне на протяжении последних лет наносили удары по всей Украине. Сейчас они перешли к несколько иной тактике.

Смотрите также Работа по восстановлению уже ведется, – Гринчук о ситуации на Трипольской и Змиевской ТЭС

Как изменилась тактика врага?

"Россияне перешли к концентрированным атакам. Например, именно это они делали с Киевом, когда атаковали тепловые станции. Сначала туда залетали примерно 40 беспилотников, а затем десятки ракет, чтобы полностью вывести из строя эти объекты", – рассказал Иван Ступак.

Пограничные и прифронтовые регионы страдают особенно из-за близости к границе с Россией. Там оккупанты выбирают конкретные локации и забрасывают их дронами, КАБами, превращая в пепел всю инфраструктуру.

"Также оккупанты не забывают о западной Украине, газовые хранилища, места хранения газа. Там они также атакуют. Думаю, эти обстрелы будут периодическими", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Обратите внимание! После обстрелов 8 ноября прекратили работу все тепловые электростанции "Центрэнерго". В Компании заявили, что они не дают генерации, а вражеская атака по объектам была крупнейшей за время войны.

Стоит заметить, что в октябре 2025 года Россия запустила по Украине 270 крылатых и баллистических ракет. Беспилотников было значительно больше. Если считать в среднем, то можно сказать, что каждый месяц летело более 4 тысяч дронов. Для сравнения в марте 2024 года эта цифра составляла 500 БПЛА в месяц.

Какова ситуация с энергетикой в регионах?