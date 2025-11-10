Так ответила министр энергетики Украины Светлана Гринчук на вопрос журналиста 24 Канала.

Что известно о восстановлении ТЭС после атаки?

В Центрэнерго ранее сообщали, что после массированной российской атаки 8 ноября все их ТЭС приостановили работу. Министр Гринчук подтвердила повреждения Змиевской и Трипольской тепловых электростанций.

Ремонтные работы на Трипольской и Змиевской ТЭС, которые были повреждены в результате российского удара, продолжаются,

– сообщила министр.

Гринчук добавила, что временные остановки работы станций случаются довольно часто во время войны. Иногда объекты выключают даже вручную, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Отмечается, что после атак энергетики осматривают оборудование, определяют, что можно восстановить, а что требует замены.

Какие последствия той вражеской атаки?