Так відповіла міністр енергетики України Світлана Гринчук на питання журналіста 24 Каналу.
Дивіться також Як українцям пережити складну зиму: експерт з енергетики дав дієві поради
Що відомо про відновлення ТЕС після атаки?
У Центренерго раніше повідомляли, що після масованої російської атаки 8 листопада усі їхні ТЕС призупинили роботу. Міністр Гринчук підтвердила пошкодження Зміївської та Трипільської теплових електростанцій.
Ремонтні роботи на Трипільській та Зміївській ТЕС, які були пошкоджені внаслідок російського удару, тривають,
– повідомила міністерка.
Гринчук додала, що тимчасові зупинки роботи станцій трапляються досить часто під час війни. Іноді об'єкти вимикають навіть вручну, щоб уникнути додаткових пошкоджень.
Зазначається, що після атак енергетики оглядають обладнання, визначають, що можна відновити, а що потребує заміни.
Які наслідки тієї ворожої атаки?
Загалом тоді під вогонь окупантів потрапили енергооб'єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Найскладніша ситуація – на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.
Також Росія атакувала підстанції, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС. Глава МЗС України зазначив, що це створило "загрозу ядерній безпеці всієї Європи".
Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що удар 8 листопада став одним із найтяжчих для української енергетики від початку вторгнення.