Так відповіла міністр енергетики України Світлана Гринчук на питання журналіста 24 Каналу.

Що відомо про відновлення ТЕС після атаки?

У Центренерго раніше повідомляли, що після масованої російської атаки 8 листопада усі їхні ТЕС призупинили роботу. Міністр Гринчук підтвердила пошкодження Зміївської та Трипільської теплових електростанцій.

Ремонтні роботи на Трипільській та Зміївській ТЕС, які були пошкоджені внаслідок російського удару, тривають,

– повідомила міністерка.

Гринчук додала, що тимчасові зупинки роботи станцій трапляються досить часто під час війни. Іноді об'єкти вимикають навіть вручну, щоб уникнути додаткових пошкоджень.

Зазначається, що після атак енергетики оглядають обладнання, визначають, що можна відновити, а що потребує заміни.

Які наслідки тієї ворожої атаки?