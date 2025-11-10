Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, які заходи необхідно вжити для того, щоб підготуватися до імовірного блекауту. Також ворог змінив тактику ударів по енергосистемі України – він намагається бити одночасно і по об'єктах генерації, і по мережах систем передачі та систем розподілу електричної енергії.

Яка мета ударів росіян по енергосистемі України?

Омельченко підкреслив, що найголовніше українці мають бути готові морально до складної ситуації, тому що ворог буде тиснути на нас психологічно.

Росіяни це роблять для того, щоби змусити нас розвалитися насамперед психологічно, щоб ми почали тиснути на владу, аби Україна підписала так званий мир на будь-яких умовах. Тому треба бути готовим протистояти цій ситуації,

– наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Також він вказав на заходи, яких українцям слід вжити, щоб підготуватися до зими.

Зверніть увагу! Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що ситуація в енергетичній системі України складна, проте залишається контрольованою. За його словами, впродовж зими Росія завдаватиме масованих ударів, після яких українцям доведеться пережити 7 – 10 важких днів для відновлення енергосистеми. Воно відбуватиметься доволі швидкими темпами. А потім з інтервалом в 5 – 7 тижнів знову можливий удар росіян.

"Про це вже багато разів говорили – потрібно намагатися зменшити енергоспоживання у пікові години, а також застосовувати енергозберігаюче обладнання", – сказав Володимир Омельченко.

Тому що котли, за його словами, заряджаються від електричної енергії і для того, щоб вони працювали, коли вимкнена електроенергія, необхідно підключати їх до таких акумуляторів. Їх треба заряджати, коли з'явиться електрична енергія.

Яка ситуація з відключення світла в Україні?