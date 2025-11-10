Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що зараз Україна пробує протидіяти обстрілам дронів. Але захистити об'єкти від прямих влучань ракет практично неможливо.

Читайте також Росіяни чекали, – експерт сказав, як швидко можна відновити обстріляні ТЕС "Центренерго"

Є один найкращий захист

За словами Володимира Омельченка, найкращим захистом українських енергооб'єктів стануть атаки по російській інфраструктурі. Якби у нас була відповідна зброя стримування, яка б завдала критичної шкоди Росії, то ніяких атак по Україні взагалі не було б.

Чому вони б'ють? Бо розуміють, що поки Україна не здатна завдати критичної шкоди їхній енергетичній інфраструктурі. Ми справді робимо великий прогрес у цьому плані, але поки росіяни бачать безкарність і цим користуються,

– наголосив він.

Протиповітряна оборона справді може мінімізувати ураження або продовжити термін роботи певного обладнання, але це не буде нескінченно. На жаль, у нас зменшилось постачання озброєння, ракет до протиповітряної оборони. Це теж зіграло свою роль.

Як Україна вже захищає свої об'єкти?

Щодо захисту, то деякі кроки все-таки були зроблені. Компанія "Укренерго" поставила 74 залізобетонні блоки над своїми основними трансформаторами. Ще 45 таких блоків будуються.

Але варто розуміти, що це захист другого рівня, він захищає від "Шахедів", від прямого влучення ракет не захистить нічого.

Не потрібно якихось ілюзій. Всю енергетику під землю не закопаєш. Для того, щоб створити такі саркофаги, як планувалось раніше, – потрібні неймовірні кошти. На мій погляд, це нереалістично,

– підкреслив Володимир Омельченко.

Нам потрібно мати протиповітряну оборону, фізичний захист другого рівня над ключовими об'єктами. І крім цього треба розвивати далекобійність, щоб кожна така атака по українській енергосистемі не залишалась безкарною.

Яка ситуації в енергетиці: останні новини