Для того, щоб відновити ТЕС, потрібно кілька місяців або навіть понад рік. Це 24 Каналу зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Скільки часу треба для відновлення?
Володимир Омельченко пояснив, що усе залежить від ступенів пошкодження. У березні 2024 року були масовані атаки по "Центренерго", а зараз листопад 2025. За цей час відновили частину, а не все. Тому що не було можливості відновити все.
Тому деяке обладнання на теплових електростанціях можна відновити за місяць чи за два. А деяке – можливо, і більше ніж за рік.
Це були прогнозовані удари. Дійсно вони не били, не атакували так масштабно до осені. Вони чекали, поки відбудуться всі ремонти. І потім уже вдарили перед самою зимою для того, щоб ми не встигли полагодити ці станції,
– підкреслив директор енергетичних програм.
Що відомо атаку 8 листопада?
Після нічної масованої атаки Росії на Україну 8 листопада усі ТЕС "Центренерго" зупинилися та більше не генерують електроенергію. Протягом ночі ворог бив по всій генерації ТЕС, унаслідок чого станції опинилися у вогні.
У "Центренерго" повідомили, що по її теплових електростанціях, які вдалося відновити після масштабної російської атаки 2024 року, було завдано удару "небаченою раніше кількістю ракет та незліченною кількістю дронів". Там запевнили, що працюватимуть над відновленням, ремонтом та впровадженням нової генерації.
Заступник міністра енергетики Роман Андарак поділився прогнозом щодо відновлення ТЕС "Центренерго". За його словами, робити точні прогнози щодо ремонту ТЕС складно. Атака сталася лише напередодні, і рівень пошкоджень ще встановлюють.