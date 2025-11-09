Про таке в етері телемарафону розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає 24 Канал.
Коли зможуть відновити пошкоджені ТЕС?
Посадовець зазначив, що ремонтні роботи починаються одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація. За його словами, фахівці насамперед розбирають завали, визначають масштаби пошкоджень і обсяг руйнувань, щоб оцінити, які заходи необхідно вжити для відновлення роботи обладнання.
Андарак наголосив, що поки робити точні прогнози стосовно ремонту ТЕС складно, адже атака сталася лише напередодні, і рівень пошкоджень ще встановлюють.
Він зауважив, що Україна має певний запас ремонтного обладнання, накопичений, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів.
Водночас Андарак визнав, що у випадку необхідності використання спеціалізованого устаткування відновлення може затягнутися. Заступник міністра також відзначив, що працівники "Центренерго" неодноразово демонстрували високий професіоналізм і вміння оперативно відновлювати енергетичні об'єкти після пошкоджень.
Сподіваємося, так буде і цього разу,
– підсумував посадовець.
Як Росія намагається знищити критичну інфраструктуру України?
Напередодні окупанти вчергове вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки обладнання українських теплоелектростанцій зазнало значних пошкоджень. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням роботи станцій.
У компанії ДТЕК повідомили, що це вже 210-й удар по ТЕС підприємства від початку повномасштабного вторгнення.
Обстріл спричинив екстрені та аварійні відключення світла в регіонах України. Деякі міста були повністю знеструмлені.
Серйозних руйнувань зазнала також Полтавська область, де пошкоджено три об'єкти критичної інфраструктури. Для ударів окупанти використали дрони-камікадзе "Герань-2" та крилаті ракети.
Окрім того, російські війська атакували підстанції, які забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС, що створює пряму загрозу ядерній безпеці України та Європи. У відповідь українська сторона закликала скликати термінове засідання Ради керівників МАГАТЕ та посилити міжнародний політичний тиск на Росію.