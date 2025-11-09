Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает 24 Канал.
Когда смогут восстановить поврежденные ТЭС?
Чиновник отметил, что ремонтные работы начинаются сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью. По его словам, специалисты прежде всего разбирают завалы, определяют масштабы повреждений и объем разрушений, чтобы оценить, какие меры необходимо принять для восстановления работы оборудования.
Андарак отметил, что пока делать точные прогнозы относительно ремонта ТЭС сложно, ведь атака произошла лишь накануне, и уровень повреждений еще устанавливают.
Он отметил, что Украина имеет определенный запас ремонтного оборудования, накопленный, в частности, при поддержке международных партнеров.
В то же время Андарак признал, что в случае необходимости использования специализированного оборудования восстановление может затянуться. Заместитель министра также отметил, что работники "Центрэнерго" неоднократно демонстрировали высокий профессионализм и умение оперативно восстанавливать энергетические объекты после повреждений.
Надеемся, так будет и на этот раз,
– подытожил чиновник.
Как Россия пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины?
Накануне оккупанты в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки оборудование украинских теплоэлектростанций получило значительные повреждения. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением работы станций.
В компании ДТЭК сообщили, что это уже 210-й удар по ТЭС предприятия с начала полномасштабного вторжения.
Обстрелы повлекли за собой экстренные и аварийные отключения света в регионах Украины. Некоторые города были полностью обесточены.
Серьезные разрушения понесла также Полтавская область, где повреждены три объекта критической инфраструктуры. Для ударов оккупанты использовали дроны-камикадзе "Герань-2" и крылатые ракеты.
Кроме того, российские войска атаковали подстанции, которые обеспечивают энергоснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС, что создает прямую угрозу ядерной безопасности Украины и Европы. В ответ украинская сторона призвала созвать срочное заседание Совета руководителей МАГАТЭ и усилить международное политическое давление на Россию.