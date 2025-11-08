"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз", – говорится в сообщении компании.