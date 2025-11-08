Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач, отметив, что украинцам нужно продолжать готовиться к блэкаутам. В частности, позднее начало отопительного сезона было одним из шагов экономии.

Есть ли риск блэкаутов зимой?

Доктор экономических наук отметил, что прошлой зимой не было такого количества обстрелов. Поэтому Украина остановилась с энергетической децентрализацией и защитой энергетики. В этом году Россия изменила тактику – увеличила количество ударов и атакует не только на генерации, но и узловые точки.

"У нас низкий резерв по притокам, особенно между берегами Днепра. Может случиться, что украинская система разъединится на две части. У нас также использованы мощности по импорту. А несмотря на энергонезависимость городков, они все равно привязаны к магистральным газовым линиям", – сказал он.

В то же время, по словам Длигача, украинцы ответственно отнеслись к тому, что отопительный сезон начался позже, что свидетельствует об устойчивости народа. Это правильный шаг со стороны государства, учитывая меньшие запасы газа, чем в прошлом году.

Кроме того, значительная часть экономики обеспечила себе энергонезависимость от центральных мощностей. Также продолжается подготовка энергообъектов к ударам прежде всего дронами, ведь защититься от баллистики сложнее.

Зима действительно будет холодной, есть большие риски блэкаутату. Нужно продолжать готовиться и бизнесу, и общинам. У нас не много времени до холодов, но мы многое е можем зробить,

– подытожил он.

Интересно! Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что блэкауты в России могут быть хуже, чем в Украине, ведь ВСУ выбивают структуру, которая поставляет электричество между часовыми поясами.

Что еще известно о вызовах этой зимы для энергетики?