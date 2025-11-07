Какой зимы ждать в этом году?

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам Ставки, передает 24 Канал, сезон отопления – это тот период, когда Россия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Читайте также В течение дня графики отключений света меняются: в ДТЭК объяснили почему

Глава государства отметил, что нынешняя зима с вызовами не первая за период полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы не можем сказать, какой будет зима. Понимаем, что вызовов будет много, поэтому нам надо готовиться, частности в этом мы рассчитываем на партнеров. Чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не в одиночку.

Зеленский добавил, что на случай проблем с объемами газа готовится импорт нужных объемов. И в целом на решение будущих вызовов с отопительным сезоном Украине нужно где-то около 2 миллиардов долларов.

Кроме того, президент сообщил о предстоящем видеосаммите на следующей неделе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами, где ожидается обмен мнениями по энергетическим вопросам.

На сегодня, мы знаем о количестве российских атак, которые являются посредственными. Понимаем, что сейчас они готовятся к атакам, накапливают,

– отметил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! По данным Bild, российские обстрелы повредили от 55% до 60% газовой инфраструктуры Украины. Известно, что Правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа для обеспечения отопительного сезона.

Какие энергетические объекты в Украине уже защищены?