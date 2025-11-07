Какой зимы ждать в этом году?
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам Ставки, передает 24 Канал, сезон отопления – это тот период, когда Россия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Глава государства отметил, что нынешняя зима с вызовами не первая за период полномасштабного вторжения.
Мы не можем сказать, какой будет зима. Понимаем, что вызовов будет много, поэтому нам надо готовиться, частности в этом мы рассчитываем на партнеров. Чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не в одиночку.
Зеленский добавил, что на случай проблем с объемами газа готовится импорт нужных объемов. И в целом на решение будущих вызовов с отопительным сезоном Украине нужно где-то около 2 миллиардов долларов.
Кроме того, президент сообщил о предстоящем видеосаммите на следующей неделе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами, где ожидается обмен мнениями по энергетическим вопросам.
На сегодня, мы знаем о количестве российских атак, которые являются посредственными. Понимаем, что сейчас они готовятся к атакам, накапливают,
– отметил Владимир Зеленский.
Обратите внимание! По данным Bild, российские обстрелы повредили от 55% до 60% газовой инфраструктуры Украины. Известно, что Правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа для обеспечения отопительного сезона.
Какие энергетические объекты в Украине уже защищены?
Для 24 Канала министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что с 2023 года строительство защиты энергообъектов продолжается постоянно. Дело в том, что именно с тех пор Россия начала прицельно бить по критической инфраструктуре.
Поэтому в 2023 году было принято решение защитить крупнейшие энергообъекты Укрэнерго. Речь идет о сотнях крупных элементов. Из этого числа 46 элементов на 22 подстанциях защищало Агентство восстановления.
Сейчас 38 элементов из них полностью выполнены, а еще 8 готовы на 90% и будут до конца года.