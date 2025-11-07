Якої зими чекати цього року?

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками Ставки, передає 24 Канал, сезон опалення – це той період, коли Росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Глава держави зауважив, що цьогорічна зима із викликами не перша за період повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський Президент України Ми не можемо сказати, якою буде зима. Розуміємо, що викликів буде багато, тому нам треба готуватися, зокрема в цьому ми розраховуємо на партнерів. Щоб ми пройшли цю зиму пліч-о-пліч, а не наодинці.

Зеленський додав, що на випадок проблем із обсягами газу готується імпорт потрібних обсягів. І загалом на розв'язання майбутніх викликів із опалювальним сезоном Україні потрібно десь близько 2 мільярдів доларів.

Крім того, президент повідомив про майбутній відеосаміт наступного тижня з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими європейськими лідерами, де очікується обмін думками щодо енергетичних питань.

На сьогодні, ми знаємо про кількість російських атак, які є посередніми. Розуміємо, що зараз вони готуються до атак, накопичують,

– зауважив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! За даними Bild, російські обстріли пошкодили від 55% до 60% газової інфраструктури України. Відомо, що Уряд виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для забезпечення опалювального сезону.

Які енергетичні об'єкти в Україні вже захищено?