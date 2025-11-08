Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук і голова Advanter Group Андрій Длігач, зауваживши, що українцям потрібно продовжувати готуватись до блекаутів. Зокрема, пізній початок опалювального сезону був одни із кроків економії.

Чи є ризик блекаутів узимку?

Доктор економічних наук зазначив, що минулої зими не було такої кількості обстрілів. Через це Україна зупинилась з енергетичною децентралізацією та захистом енергетики. Цього року Росія змінила тактику – збільшила кількість ударів та атакує не лише на генерації, а й вузлові точки.

"В нас низький резерв по притоках, особливо між берегами Дніпра. Може статись, що українська система роз'єднається на дві частини. У нас також використані потужності з імпорту. А попри енергонезалежність містечок, вони все одно прив'язані до магістральних газових ліній", – сказав він.

Водночас, за словами Длігача, українці відповідально віднеслись до того, що опалювальний сезон розпочався пізніше, що свідчить про стійкість народу. Це правильний крок з боку держави, враховуючи менші запаси газу, ніж минулого року.

Крім того, значна частина економіки забезпечила собі енергонезалежність від центральних потужностей. Також триває підготовка енергооб'єктів до ударів насамперед дронами, адже захиститись від балістики складніше.

Зима дійсно буде холодною, є великі ризики блекауту. Потрібно продовжувати готуватись і бізнесу, і громадам. У нас не багато часу до холодів, але ми багато чого е можемо зробити,

– підсумував він.

Цікаво! Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що блекаути в Росії можуть бути гірші, ніж в Україні, адже ЗСУ вибивають структуру, яка постачає електрику між часовими поясами.

Що ще відомо про виклики цієї зими для енергетики?