Для того, чтобы восстановить ТЭС, нужно несколько месяцев или даже более года. Это 24 Каналу отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Смотрите также Без электроэнергии много часов подряд: как будут выключать свет 10 ноября
Сколько времени нужно для восстановления?
Владимир Омельченко объяснил, что все зависит от степеней повреждения. В марте 2024 года были массированные атаки по "Центрэнерго", а сейчас ноябрь 2025. За это время восстановили часть, а не все. Потому что не было возможности восстановить все.
Поэтому некоторое оборудование на тепловых электростанциях можно восстановить за месяц или за два. А некоторое – возможно, и более чем за год.
Это были прогнозируемые удары. Действительно они не били, не атаковали так масштабно до осени. Они ждали, пока состоятся все ремонты. И потом уже ударили перед самой зимой для того, чтобы мы не успели починить эти станции,
– подчеркнул директор энергетических программ.
Что известно об атаке 8 ноября?
После ночной массированной атаки России на Украину 8 ноября все ТЭС "Центрэнерго" остановились и больше не генерируют электроэнергию. В течение ночи враг бил по всей генерации ТЭС, в результате чего станции оказались в огне.
В "Центрэнерго" сообщили, что по ее тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после масштабной российской атаки 2024 года, был нанесен удар "невиданным ранее количеством ракет и бесчисленным количеством дронов". Там заверили, что будут работать над восстановлением, ремонтом и внедрением новой генерации.
Заместитель министра энергетики Роман Андарак поделился прогнозом по восстановлению ТЭС "Центрэнерго". По его словам, делать точные прогнозы относительно ремонта ТЭС сложно. Атака произошла только накануне, и уровень повреждений еще устанавливают.