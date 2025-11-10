Для того, чтобы восстановить ТЭС, нужно несколько месяцев или даже более года. Это 24 Каналу отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Сколько времени нужно для восстановления?

Владимир Омельченко объяснил, что все зависит от степеней повреждения. В марте 2024 года были массированные атаки по "Центрэнерго", а сейчас ноябрь 2025. За это время восстановили часть, а не все. Потому что не было возможности восстановить все.

Поэтому некоторое оборудование на тепловых электростанциях можно восстановить за месяц или за два. А некоторое – возможно, и более чем за год.

Это были прогнозируемые удары. Действительно они не били, не атаковали так масштабно до осени. Они ждали, пока состоятся все ремонты. И потом уже ударили перед самой зимой для того, чтобы мы не успели починить эти станции,

– подчеркнул директор энергетических программ.

Что известно об атаке 8 ноября?