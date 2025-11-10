Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.
Читайте также Ограничения продолжаются: как будут отключать свет 11 ноября
Какая сейчас ситуация со светом в Запорожье?
Иван Федоров отметил, что ситуация с отключениями пока сложная. По его словам, жители жалуются на жесткие графики, ведь в отдельных домах свет отсутствует по 14 – 16 часов в сутки.
Также люди жалуются на то, что постоянно меняются графики, но должны готовиться к еще худшей ситуации,
– подчеркнул начальник ОВА.
Сейчас Запорожская область готовится к тому, что все будет работать от автономной генерации.
В то же время для того, чтобы немного ослабить графики в некоторых очередях, власть рассмотрит вопрос отключения еще большего количества административных зданий и перевода их на генераторы.
Россия продолжает бить по энергетике: последние новости
В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Эта атака стала одной из технологически сложных, ведь Россия наносит удары по ключевым элементам энергосистемы, используя разведывательные данные.
В комментарии 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что из-за российских обстрелов украинской энергетики страна будет жить в условиях графиков отключений света в течение как минимум нескольких следующих месяцев.