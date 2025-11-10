Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Графики уже стали меньше, мы работаем над тем, чтобы их минимизировать, – министр энергетики

11 ноября ограничения будут продолжаться все сутки.

Время и объем установлен следующим образом:

с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей для бытовых потребителей,

Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго.

Энергетики просят, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Канала заметил, что в западных областях меньший риск отключений света из-за того, что они имеют лучший доступ к импорту электроэнергии. Этого нельзя сказать, например, о Сумах, Харькове или Чернигове.

Он добавил, что из-за атак России Украина будет жить в условиях графиков отключений света по меньшей мере несколько следующих месяцев.