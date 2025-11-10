Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 11 ноября?
11 ноября ограничения будут продолжаться все сутки.
Время и объем установлен следующим образом:
с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей для бытовых потребителей,
с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго.
Энергетики просят, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.
Ситуация в энергосистеме: последние новости
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Канала заметил, что в западных областях меньший риск отключений света из-за того, что они имеют лучший доступ к импорту электроэнергии. Этого нельзя сказать, например, о Сумах, Харькове или Чернигове.
Он добавил, что из-за атак России Украина будет жить в условиях графиков отключений света по меньшей мере несколько следующих месяцев.
В то же время эксперты отмечают, что некоторые повреждения после обстрелов уже не подлежат ремонту, но ситуация далека от катастрофической.