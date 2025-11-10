Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зауважив, що у західних областях менший ризик відключень світла через те, що вони мають кращий доступ до імпорту електроенергії. Цього не можна сказати, наприклад, про Суми, Харків чи Чернігів.