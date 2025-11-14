Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Россия атакует ракетами "Калибр" и "Шахедами": дроны долетели до Киева
С чем связана ракетная опасность для всех регионов?
Россия около 00:26 подняла в небо истребители МиГ-31К, которые являются потенциальным носителями сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Поэтому ракетную опасность объявили во всех областях.
Также несколькими минутами ранее из Черного моря в Украину долетели крылатые ракеты "Калибр", которые запускают российские военные корабли.
В то же время в небе еще находятся большие группы российских дронов "Шахед". Украина оказалась под комбинированной атакой.
Какие города оказались под атакой вечером 13 ноября?
ПВО работала в Киеве и в Киевской области. Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении вражеских БпЛА к Киеву.
Взрывы раздавались в Черкассах и в окрестностях. Воздушную тревогу объявили примерно в 22:30 из-за группы БпЛА,, которая двигалась в юго-западном направлении.
В Сумах из-за атаки российского дрона возникла пожар на предприятии в промышленной зоне. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
После атаки зафиксировано превышение диоксида азота в воздухе. Горожанам рекомендуют закрыть окна, пить больше воды и ограничить пребывание на улице уязвимых групп населения.