Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С чем связана ракетная опасность для всех регионов?

Россия около 00:26 подняла в небо истребители МиГ-31К, которые являются потенциальным носителями сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Поэтому ракетную опасность объявили во всех областях.

Также несколькими минутами ранее из Черного моря в Украину долетели крылатые ракеты "Калибр", которые запускают российские военные корабли.

В то же время в небе еще находятся большие группы российских дронов "Шахед". Украина оказалась под комбинированной атакой.

Какие города оказались под атакой вечером 13 ноября?