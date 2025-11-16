Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Какие последствия атаки на Черниговщине?
Во время дроновой атаки 15 ноября пострадал энергообъект в Нежине. В результате без света остались несколько населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах. На местах, где произошли аварии, работают энергетики. Более суток специалисты пытаются восстановить электроснабжение.
Кроме этого, на Нежинщине повреждена транспортная инфраструктура. В Семеновке снова был прилет, частично разрушено админздание.
Попадания также произошли в Новгород-Северском районе, на Коропщине. Российский БпЛА вызвал пожар в нежилом доме. В местном доме культуры выбиты окна.
Россияне атаковали Черниговскую область / Фото из телеграмма начальника ОВА
Вячеслав Чаус добавил, что за минувшие сутки враг ударил по Черниговщине 26 раз, жители слышали 42 взрыва.
Когда еще оккупанты атаковали Черниговскую область?
В ночь на 15 ноября российская армия ударила по нескольким районам Черниговщины. В результате атак там повреждены хозяйственные постройки, жилые дома, предприятия, и произошли пожары.
9 ноября оккупанты разрушили первую в Украине крупную ТЭЦ, которая производит электроэнергию и тепло из органических отходов. Она расположена в Черниговской области.
Враг нанес комбинированный удар беспилотниками и ракетами по объекту критической инфраструктуры ночью 8 ноября. Пострадавших, к счастью, не было.