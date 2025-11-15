Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
К теме Россия атаковала Украину "Кинжалами" и 135 БпЛА: как отработала ПВО
Где были обстрелы на Черниговщине?
Ночью российский дрон ударил по хозяйственной постройке в Корюковском районе. Во дворе частного дома в результате этого произошел пожар. На месте работали спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Чаус уточнил, что речь идет о Семеновке. Кроме нежилого здания из-за атаки дронов повреждены авто и одно из предприятий, которое уже не работает.
В Корюковском районе БпЛА повредили жилые дома в Менской общине. В районном центре горел ангар и частично разрушено админздание.
В Холминской общине из-за прилета вражеского дрона по двору загорелась хозяйственная постройка, также поврежден дом людей.
Все это – последствия ударов вражескими беспилотниками. "Герани", "Ланцет" и "Молния". Всего за минувшие сутки 45 обстрелов – 134 взрыва,
– сообщил председатель ОВА.
Россияне ударили по Черниговской области / Фото ГСЧС Украины
Какие города были под атакой 15 ноября?
Из-за российских дронов было повреждено предприятие и гражданские авто в Днепре. Также враг атаковал Никопольский район. Оккупанты убили 65-летнего мужчину в области, под массированную атаку попали дома в Роздорской и Покровской громадах.
Вечером 14 ноября на Запорожье было громко из-за атаки "Шахеда". Всего в течение суток оккупанты нанесли 663 удара по 18 населенным пунктам Запорожской области.
Дроны этой ночью атаковали Одесскую область. О последствиях пока не сообщалось.