Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Где были обстрелы на Черниговщине?

Ночью российский дрон ударил по хозяйственной постройке в Корюковском районе. Во дворе частного дома в результате этого произошел пожар. На месте работали спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Чаус уточнил, что речь идет о Семеновке. Кроме нежилого здания из-за атаки дронов повреждены авто и одно из предприятий, которое уже не работает.

В Корюковском районе БпЛА повредили жилые дома в Менской общине. В районном центре горел ангар и частично разрушено админздание.

В Холминской общине из-за прилета вражеского дрона по двору загорелась хозяйственная постройка, также поврежден дом людей.

Все это – последствия ударов вражескими беспилотниками. "Герани", "Ланцет" и "Молния". Всего за минувшие сутки 45 обстрелов – 134 взрыва,

– сообщил председатель ОВА.



Россияне ударили по Черниговской области / Фото ГСЧС Украины

Какие города были под атакой 15 ноября?