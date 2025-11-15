В частности, громко было в Днепре и Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

Что известно о взрывах?

Сначала громко было в Одессе, там писали о работе ПВО.

Первые взрывы прозвучали в 00:38. В 01:27 противовоздушная оборона все еще продолжала работать.

"БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской области", – говорилось в последнем предупреждении от Воздушных сил о 01:03.

Впоследствии, а именно в 01:09, взрывы слышали и в Днепре.

БпЛА курсом на Днепр с востока и юга,

– предупреждали Воздушные силы.

Через 20 минут в городе прозвучала новая серия взрывов. А в 01:36 над Днепром снова зафиксировали беспилотник.

Обратите внимание! Для Днепропетровщины, Одесской области и других регионов остается угроза удара беспилотниками. Мониторы пишут о все новых и новых группах БпЛА.

Где еще было громко в Украине?