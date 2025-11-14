Туда летел БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно о взрывах в Днепре?
В 19:55 воздушные Силы предупреждали о движении БПЛА в Синельниковском районе. Он летел западным курсом.
БпЛА в направлении Днепра,
– уже писали в ПС в 20:17.
Тревогу в Днепровском районе объявили за 10 минут до этого.
Взрывы слышали в 20:20. Местные телеграмм-каналы писали, что работала ПВО.
Через 4 минуты раздался отбой.
О возможных последствиях атаки власти еще не сообщали.
Последние атаки на Украину
В Сумах днем 14 ноября прогремели взрывы, город атаковали ударные дроны. Из-за обстрела пострадали 4 человека, среди них – 17-летний подросток.
Российские дроны утром также атаковали рынок в Черноморске. Погибло 2 человека и 10 получили ранения.
А ночью от российских атак серьезно пострадал Киев. Там 6 погибших и 36 раненых.