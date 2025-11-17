Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що загинули троє людей, ще щонайменше 15 поранені, серед них діти. Вона наголосила, що ракета впала в землю за лічені метри від житлових будинків, і це вберегло місто від ще більшої кількості жертв.

Скільки людей постраждали від ракетного удару по Балаклії?

Удар по центру Балаклії забрав життя трьох мирних мешканців. Загиблими стали чоловіки 57, 69 і 70 років, а кількість поранених продовжує зростати: станом на ранок по допомогу медиків звернулися 15 людей, серед них підлітки.

На жаль, троє людей загинули. Кількість постраждалих, кількість поранених зростає, вже зараз маємо інформацію про 15 людей, серед них четверо дітей підлітків,

– розповіла Анна Черненко.

Четверо постраждалих, серед яких одна дівчинка, зараз перебувають у лікарні, важких немає. Іншим медичну допомогу надали амбулаторно, а офіційні дані щодо кількості поранених надалі уточнюють.

Яких руйнувань завдав удар по житловому кварталу Балаклії?

Ракета впала в землю просто між багатоповерхівками, за лічені метри від житлових будинків. Вибухова хвиля разом із ґрунтом розлетілася на велику територію, пошкодивши сім багатоповерхівок, з них три дуже серйозно, а також щонайменше 16 припаркованих автомобілів. У квартирах виникли загоряння, сліди пожеж зафіксувала обласна прокуратура.

Влучання ракети прийшлося в землю за лічені метри від житлових будинків. З одного боку це вберегло від більшої кількості загиблих, бо розуміємо, що було б, якби було пряме влучання в будинок, але разом із тим три жертви все одно є,

– розповіла кореспондентка 24 Каналу.

Комунальні служби вже подали основні комунікації до пошкоджених будинків, адже більшість мешканців вирішили залишитися у своїх квартирах. Водночас один під'їзд багатоповерхівки залишається під питанням, фахівці обстежують стан конструкцій, щоб вирішити, чи зможуть люди там безпечно переночувати.

Після нічного удару частину жителів, які не могли залишатися вдома, тимчасово розмістили в безпечних місцях. Загалом ідеться про 12 людей, більшість із них уже повернулися або розселилися самостійно, одна жінка й далі живе у наданому гуртожитку.

Російські удари по Харківщині б'ють по цивільних і енергетиці

Атака по Балаклії стала частиною ширшої серії ударів по Харківській області. У той самий період під вогнем опинилися Золочів, Куп'янський напрямок та Ізюмщина, де били переважно дронами. Окрім трьох загиблих у Балаклії, за добу в регіоні загинули ще двоє людей, серед них працівник поліції, щонайменше п'ятеро отримали поранення.

На жаль, маємо ще двох загиблих в регіоні за минулу добу: це Великий Бурлук, де атакували приватний сектор, і Куп'янський напрямок, де загинув працівник поліції. Це менше ніж за тиждень, уже другий правоохоронець гине. Розуміємо, що це трагедії, яких стає набагато більше, саме атак дронів прицільних по службовому транспорту, по цивільних авто, тобто без розбору,

– розповіла журналістка.

Через удари знову постраждала енергетика та критична інфраструктура, в Ізюмі та навколишніх громадах працюють пункти незламності й пункти підтримки людей. Жителів закликають користуватися ними, адже навіть за відсутності морозів у будинках дуже швидко холодає після знеструмлення. Наслідки цих ударів рятувальні служби намагаються ліквідувати максимально швидко.

