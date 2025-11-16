24 Канал собирает информацию, где сейчас летят вражеские дроны и каким областям угрожают. Детали берем из сообщений Воздушных сил и мониторинговых сообществ.
Смотрите также Одессу ежечасно атакуют дронами не только ночью, но и днем: что за новая тактика россиян и как истощает ПВО
Где сейчас летят "Шахеды"?
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Мониторинговые сообщества пишут, что в Одесской области летают и "Шахэды", и "Герберы". А вот на Сумщине были "Шахеды", причем некоторые летели довольно низко. В обеих областях работала ПВО. БпЛА на Одессу с юга. БпЛА на Сумы с севера. БпЛА курсом на Одесскую/ Николаевскую область из акватории Черного моря. Полтавщина: БпЛА в Кременчугском районе курсом на юго-запад.
Дронов становится все больше, они летят в разные области
Мониторинговые сообщества пишут, что в Одесской области летают и "Шахэды", и "Герберы".
А вот на Сумщине были "Шахеды", причем некоторые летели довольно низко.
В обеих областях работала ПВО.
БпЛА на Одессу с юга.
БпЛА на Сумы с севера.
БпЛА курсом на Одесскую/ Николаевскую область из акватории Черного моря.
Полтавщина: БпЛА в Кременчугском районе курсом на юго-запад.