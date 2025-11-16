24 Канал збирає інформацію, де зараз летять ворожі дрони і яким областям загрожують. Деталі беремо з дописів Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Дивіться також Одесу щогодинно атакують дронами не лише вночі, а й удень: що за нова тактика росіян і як виснажує ППО

Де зараз летять "Шахеди"?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.