24 Канал збирає інформацію, де зараз летять ворожі дрони і яким областям загрожують. Деталі беремо з дописів Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Дивіться також Одесу щогодинно атакують дронами не лише вночі, а й удень: що за нова тактика росіян і як виснажує ППО

Де зараз летять "Шахеди"?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

19:58, 16 листопада

Дронів стає дедалі більше, вони летять у різні області

  • БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщину на Решетилівку.
  • БпЛА на півночі Запоріжжя на Гірницьке.
  • БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Харківщини на Ізюм та Лозову.
  • БпЛА на заході Донеччини на захід.
19:38, 16 листопада

Моніторингові спільноти пишуть, що на Одещині літають і "Шахеди", і "Гербери".

А от на Сумщині були "Шахеди", причому деякі летіли досить низько.

В обох областях працювала ППО.

19:28, 16 листопада

БпЛА на Одесу з півдня.

19:18, 16 листопада

БпЛА на Суми з півночі.

19:12, 16 листопада

БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря.

18:38, 16 листопада

Полтавщина: БпЛА в Кременчуцькому районі курсом на південний захід.