Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летающее минное поле

Как отработала ПВО ночью 18 ноября?

Российские оккупанты использовали 4 баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей и 114 ударных дронов типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа "Шахед", Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Около 70 дронов, которые запустил враг – "Шахеды".

В то же время зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сбитые цели ночью 18 ноября / Фото Воздушных сил ВСУ