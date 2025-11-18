Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя.
Куди рухаються ворожі дрони?
БпЛА в Шосткинському районі Сумської області, курс південний. Оголосили відбій балістики. Загроза застосування балістичного озброєння. БпЛА в напрямку Павлограда. Група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор місто Дніпро з півночі та сходу. БпЛА в напрямку Дніпра. Група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор місто Дніпро БпЛА на сході Полтавщини,курс південний. БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район) БпЛА на півночі Харківщини, курс південний. БпЛА курсом на Херсонщину Бериславський район.
