Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь.

Куда движутся вражеские дроны?

00:32, 18 ноября

БпЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс южный.

00:28, 18 ноября

Объявили отбой баллистики.

00:13, 18 ноября

Угроза применения баллистического вооружения.

23:07, 17 ноября

БпЛА в направлении Павлограда.

22:52, 17 ноября

Группа БпЛА на Днепропетровщине, вектор город Днепр с севера и востока.

22:16, 17 ноября

БпЛА в направлении Днепра.

22:05, 17 ноября

Группа БпЛА на Днепропетровщине, вектор город Днепр

22:03, 17 ноября

БпЛА на востоке Полтавщины,курс южный.

21:34, 17 ноября

БпЛА с Херсонщины курсом на Днепропетровщину (Криворожский район)

21:19, 17 ноября

БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.

21:17, 17 ноября

БпЛА курсом на Херсонщину Бериславский район.