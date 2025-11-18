Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Смотрите также Массированный удар по Днепру и убийство 17-летней чемпионки: Россия ночью снова терроризировала Украину
Что известно о взрывах в Сумах?
В Сумском районе воздушная тревога звучит еще с 19 часов. Отметим, что около половины 10 часов вечера в Воздушных силах сообщили о движении вражеских дронов на Сумы.
Сумы – угроза БПЛА! Находитесь в укрытиях!
– указали там.
После в регионе прогремел взрыв. Сейчас местные власти не комментировали взрывы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Добавим, что по состоянию на 21:36 в регионе все еще продолжается тревога из-за угрозы атаки дронами. В Воздушных силах информируют о движении ударных БпЛА на Сумы.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Предыдущие удары по городам Украины: основное
Вечером 18 ноября взрывы раздавались и в Днепре. В регионе взрывы гремели несколько раз за вечер.
Напомним, что Днепр вечером 17 ноября оказалось под массированной атакой вражеских "Шахедов". В результате атаки врага пострадали 2 человека.
К слову, в ночь на 18 ноября враг атаковал Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М и 114-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.