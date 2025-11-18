Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Сумах?

В Сумском районе воздушная тревога звучит еще с 19 часов. Отметим, что около половины 10 часов вечера в Воздушных силах сообщили о движении вражеских дронов на Сумы.

Сумы – угроза БПЛА! Находитесь в укрытиях!

– указали там.

После в регионе прогремел взрыв. Сейчас местные власти не комментировали взрывы.

Добавим, что по состоянию на 21:36 в регионе все еще продолжается тревога из-за угрозы атаки дронами. В Воздушных силах информируют о движении ударных БпЛА на Сумы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

